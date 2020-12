José Mourinho: Sonderlob für Son & Höjbjerg – Schelte für die anderen

Eigentlich gäbe es für Spurs-Coach José Mourinho gerade wenig Grund für Ärger: Sein Team steht in der Premier League-Tabelle zuoberst und hat sich am Donnerstag für die K.o.-Phase der Europa League qualifiziert. Dennoch ist der Portugiese mit dem Auftritt seines Teams unzufrieden – mit der Ausnahme von zwei Spielern.

Nach dem 3:3 beim österreichischen Vertreter LASK bemängelt der Starcoach die Einstellung seiner Profis. “Es ist auch eine Frage der Einstellung. Wenn wir bei miesem Wetter nach Antwerpen, Ludogorets oder Linz fahren und die leeren Tribünen sehen, denken einige Spieler, sie sollten nicht hier sein”, sagt Mourinho nach Abpfiff.

Zwei Spieler streicht er allerdings als echte Vorbilder heraus. Diese würden immer 100 Prozent geben und sich von äusseren Umständen nie beeinflussen lassen: “Der Widerspruch ist, dass Spieler wie Heung-Min Son oder Pierre-Emile Höjbjerg jedes Spiel starten und dabei Vorbilder sind. Sie sind immer für das Team da. Ohne sie hätten wir wohl kein positives Ergebnis.”

Via Instagram kündigte Mourinho noch am Donnerstagabend übrigens das nächste Training für Freitag an – immerhin “erst” um 12 Uhr:

https://www.instagram.com/p/CIWWsDZJxsT/

psc 4 Dezember, 2020 11:04