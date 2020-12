Mourinho sagt Ex-Bayern-Profi grosse Trainerkarriere voraus

Tottenhams Trainer José Mourinho schwärmt erneut für seinen Mittelfeldspieler Pierre-Emile Höjbjerg und sagt dem dänischen Profi schon jetzt eine grosse Trainerkarriere voraus.

Der 25-Jährige präsentiert sich in Bestform und wusste am Wochenende beim 2:0-Sieg gegen Arsenal erneut zu überzeugen. Folgerichtig wurde er zum “Man of the Match” gewählt. Mourinho gerät bei Höjbjerg regelrecht ins Schwärmen: “Pierre ist zuerst einmal sehr intelligent. Er liest das Spiel sehr gut. Er wird sicher eines Tages Trainer werden.” Bereits jetzt denke der Mittelfeldprofi wie ein Trainer, führt der Portugiese aus: “Er nervt, fragt warum machen wir das oder warum dies. Auf dem Platz liest er die Situationen sehr, sehr gut und die Leute um ihn herum sind sehr kompakt.”

Höjbjerg stiess im Sommer für knapp 17 Mio. Euro Ablöse von Southampton zu den Spurs und setzte sich da sofort durch. “Physisch ist er sehr, sehr stark und technisch ist er viel besser als die Leute denken”, schwärmt Mourinho und erklärt: “Manchmal denken die Leute, der Kerl, der mit der Hacke spielt, ist technisch gut. Der Kerl, der etwas Wundervolles macht, ist technisch gut. Aber das sind nicht meine Worte. Das sind Worte von Trainern von vor 30, 40 Jahren. Schlichtheit ist Genialität. Und dieser Kerl ist bei allem schlicht, was er mit dem Ball tut. Und ich denke, er ist ein phänomenaler Spieler.”

2012 wechselte Höbjerg gerade einmal 16-jährig aus seiner dänischen Heimat zum FC Bayern. Dort kam er in der Folge auch zu Profieinsätzen, setzte sich aber nicht wirklich durch. Auf der Insel, wo er inzwischen seit vier Jahren spielt, hat er nun sein Glück gefunden.

psc 8 Dezember, 2020 15:20