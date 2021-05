Jürgen Klinsmann bringt sich als Tottenham-Trainer ins Gespräch

Jürgen Klinsmann hat in der letzten Saison bei Hertha BSC sein (kurzes) Comeback als Trainer gegeben. Der 56-Jährige hat wieder Blut geleckt und ist bereit für ein neues Engagement. Vielleicht bei seinem Ex-Klub Tottenham.

Die Spurs sind für die kommende Saison bekanntlich noch auf der Suche nach einem Trainer. Klinsmann bekundet durchaus Interesse am Job, wie er “Sky Sports” verrät: “Natürlich würde ich mich damit beschäftigen. Die Spurs sind immer etwas, das man in Betracht ziehen würde.” Spurs-Klubboss Daniel Levy habe seine Telefonnummer. “Er kann mich jederzeit anrufen”, fügt der frühere deutsche Nationaltrainer an.

Klinsmann lief in der Saison 1994/95 und noch einmal während einem halben Jahr 1998 für die Nordlondoner auf. “Ich hatte dort die beste Zeit meines Lebens”, schwärmt der Weltmeister von 1990. Kontakt zum englischen Topklub pflege er weiterhin. Vielleicht ist er sogar schon bald wieder ein wichtiger Bestandteil des Klubs.

psc 26 Mai, 2021 10:56