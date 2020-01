Hugo Lloris ist nach seiner schweren Verletzung auf den Rasen zurückgekehrt. Das bestätigt Tottenham Hotspur via Twitter. Ob der Goalie für das Auswärtsspiel gegen den FC Watford (Samstag, 13.30 Uhr) schon wieder ein Thema ist, überliefern die Londoner hingegen nicht.

Anfang Oktober hatte sich der 33 Jahre alte Spurs-Captain beim 0:3 gegen Brighton & Hove Albion schwer am Ellenbogen verletzt. Jetzt sieht der Goalie offensichtlich Licht am Ende des Tunnels.

TEAM NEWS:

Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/GDe9XuS2fv

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2020