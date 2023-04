Neuerlicher Trainerwechsel bei Tottenham ist fix

Nach nur vier Spielen muss Tottenhams nach der Trennung von Antonio Conte beförderte Trainer Cristian Stellini seinen Hut ebenfalls nehmen. Für den Italiener übernimmt bis Saisonende Ryan Mason.

Dies wurde an einer Sitzung des Vereinsvorstandes am Montag nach der 1:6-Klatsche gegen Newcastle vom Vortag beschlossen. «Die Leistung vom Sonntag gegen Newcastle war völlig inakzeptabel. Es war verheerend, das zu sehen. Es gibt viele Gründe, warum das passiert ist, und obwohl ich, der Vorstand, die Trainer und die Spieler alle gemeinsam die Verantwortung übernehmen müssen, liegt die Verantwortung letztendlich bei mir», schreibt Klubboss Daniel Levy in einer Mitteilung. Zum Trainerwechsel sagt er: «Cristian ist zu einem schwierigen Zeitpunkt in unserer Saison eingesprungen, und ich möchte ihm für die professionelle Art und Weise danken, in der er und sein Trainerstab sich in einer so schwierigen Zeit verhalten haben. Wir wünschen ihm und seinem Team alles Gute.» Für Stellini übernimmt bis Saisonende der bisherige Co-Trainer Ryan Mason.

Im Sommer wird dann ein neuer Coach übernehmen. Julian Nagelsmann soll die Wunschlösung sein.

Club update from Daniel — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 24, 2023

psc 24 April, 2023 18:49