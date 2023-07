Neuzugang für die Spurs: Manor Salomon ist da

Der 23-jährige Israeli wechselt von Shakhtar Donezk zu den Spurs, wo er einen Fünfjahresvertrag bis 2028 unterschreibt. In der vergangenen Saison war der Flügelstürmer auf Leihbasis bei Fulham aktiv und erzielte in 19 Ligaspielen vier Tore. Tottenham muss für den Neuzugang keine Ablöse zahlen.

We are delighted to announce the signing of Manor Solomon 🤍

