Zuletzt wurde Djed Spence auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, doch nun zieht es ihn zu Tottenham Hotspur. Dies gaben die Londoner am Dienstag bekannt. Der Defensivspieler unterschreibt einen bis 2027 datierten Vertrag.

We are delighted to announce the signing of Djed Spence from Middlesbrough ✍️#WelcomeSpence

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 19, 2022