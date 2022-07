Perfekt: Tottenham nimmt Brasil-Stürmer Richarlison unter Vertrag

Der 25-Jährige wechselt von Everton zu den Spurs und unterschreibt dort einen Fünfjahresvertrag bis 2027. Für den Nationalspieler fliesst eine Ablöse von rund 60 Mio. Pfund. Richarlison war seit vier Jahren für die Toffees tätig, davor spielte er während einer Saison für Watford.

Für die Seleçao lief der polyvalente Angreifer bisher 36-mal auf. Dabei erzielte er 14 Tore.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.

Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022