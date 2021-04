Rauswurf bei Tottenham: Mourinho kassiert Mega-Abfindung

Tottenham hat sich am Montag trotz Vertrag bis 2023 von José Mourinho getrennt. Der Portugiese wird reich entschädigt.

Wegen der vorzeitigen Entlassung wird für die Spurs eine dicke Abfindung notwendig. Laut “Daily Mail” kassiert Mourinho nach seinem Rauswurf 23 Mio. Euro. Ab sofort wäre er wieder frei für neue Engagements. Angeblich kassierte er bei den Londonern sogar ein Jahressalär von 18 Mio. Euro. Die Abfindung entspricht also nicht einmal dem komplett ausstehenden Gehalt. Sie war wohl vertraglich bereits bei der Anstellung im November 2019 festgelegt worden.

In einer Woche hätte Mourinho mit seinem Team einen Titel gewinnen können: Das Finale im Carabao Cup gegen Manchester City steht an. Der Startrainer ist dann aber bereits nicht mehr an der Seitenlinie.

psc 19 April, 2021 14:48