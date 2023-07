Richarlison enthüllt Standpauke von Conte

Das Verhältnis zwischen Antonio Conte und Richarlison war bei den Spurs angespannt. Nun enthüllt Richarlison eine Standpauke des Ex-Trainers, die es in sich hatte.

Richarlison durfte im Champions League-Duell gegen Milan zweimal nur als Joker für die jeweils letzten 20 Minuten auf den Platz, die Spurs schieden aus. Nach der Partie tobte der brasilianische Nationalspieler und kritisierte seinen damaligen Coach Antonio Conte scharf dafür, dass er nicht von Beginn weg mittun durfte. Daraufhin gab es eine Standpauke von Conte.

"Natürlich habe ich mich lächerlich gemacht, als ich in dem Interview sagte, dass ich Zeit brauche und alles andere. Es war aber nach dem Ausscheiden in der Champions League und ich habe mich bei ihm entschuldigt", sagt Richarlison im Podcast "Que Papinho". Conte liess das aber nicht auf sich sitzen und stauchte ihn im Anschluss vor versammelter Mannschaft zusammen. "Er muss auch gegenüber der Gruppe Härte zeigen, um zu zeigen, dass er da ist, dass er immer noch das Sagen hat. Das ist seine Art, mit den Leuten umzugehen, mit der Gruppe. Er hat fast zwei Stunden damit verbracht, mich in der Sitzung vor allen Leuten runterzumachen", so der Angreifer, der dafür rückblickend Verständnis aufbringt.

