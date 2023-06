Spurs-Abgang? Lloris spricht über seine Zukunft

Hugo Lloris könnte Tottenham Hotspur im nächsten Jahr, wenn sein Vertrag ausläuft, verlassen. Der Franzose äussert sich zu seiner Zukunft.

2024 läuft Hugo Lloris' Kontrakt bei Tottenham Hotspur aus - dann könnte er sich einen neuen Verein suchen. "Wir sind an einem wichtigen Punkt angelangt, sowohl für den Verein als auch für mich. Es ist das Ende einer Ära. Ich habe Lust auf andere Dinge, ich werde mich in Ruhe zurücklehnen und prüfen, was möglich ist. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich noch ein Jahr Vertrag bei Tottenham habe und dass es im Fußball immer schwierig ist, vorherzusagen, was passieren wird", so der Goalie gegenüber "Nice-Matin".

Obwohl dem 36-Jährigen ein hochdotiertes Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen soll, sieht er sich noch in einer der europäischen Top-5-Ligen. "Man kann nicht innerhalb weniger Monate von einer erfolgreichen Weltmeisterschaft zu einem gewöhnlichen Spieler werden. Ich hatte ein paar Rückschläge, war etwas inkonstant in meinen Leistungen und habe mich zweimal verletzt. Aber ich fühle mich gut im Kopf und in meinem Körper. Diese Zeit wird mir Frische verleihen, damit ich mich noch an den Anstrengungen, der Leistung und der Arbeit erfreuen kann. Das Wichtigste ist, wieder ein Projekt zu finden, in dem ich mich entfalten kann", sagt Lloris.

adk 4 Juni, 2023 12:20