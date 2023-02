Spurs-Coach Antonio Conte muss längere Auszeit nehmen

Antonio Conte muss nach seiner Operation, bei der ihm die Gallenblase entfernt wurde, noch längere Zeit auf die Rückkehr an die Seitenlinie warten.

Der Coach von Tottenham muss erst einmal eine Pause einlegen. Wie die Spurs mitteilen, ist der 53-Jährige nach einer Kontrolluntersuchung erst einmal in seine italienische Heimat zurückgekehrt. Conte wird vorläufig von Assistenztrainer Cristian Stellini vertreten.

«Aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Klub, den Profis und den Tifosi habe ich meine Rückkehr beschleunigt. Leider habe ich den Eingriff unterschätzt, der nicht routinemässig war», schreibt Conte auf Instagram: «Mein Körper hat darunter gelitten und jetzt muss ich bis zu meiner kompletten Genesung pausieren. Wer mich kennt, weiss, wie sehr mich das schmerzt, aber jetzt ist diese Pause notwendig. Come on you Spurs.»

psc 17 Februar, 2023 10:54