Spurs-Coach Antonio Conte fordert Vertragsverlängerung mit Harry Kane

Antonio Conte, seines Zeichens Trainer von Tottenham, spricht sich für eine baldige Vertragsverlängerung mit Harry Kane aus.

Der 29-jährige Engländer ist Captain und Identifikationsfigur der Nordlondoner. Er stammt aus der eigenen Jugend und beweist sich seit Jahren als Torgarant. Auch in dieser Spielzeit netzte Kane in der Premier League in vier Spielen bereits wieder viermal ein. “Der Wunsch von jedem im Klub ist, dass Harry Kane seine Karriere bei Tottenham fortsetzt und einen neuen Vertrag unterzeichnet”, lässt sich Conte zitieren.

Derzeit ist der Topstürmer bis 2024 an den Verein gebunden.

psc 29 August, 2022 18:48