Spurs-Coach Antonio Conte wütet gegen den VAR

Tottenhams Trainer Antonio Conte schäumt wegen einer VAR-Entscheidung in der Nachspielzeit des Champions League-Spiels der Londoner gegen Sporting (1:1)

Nach rund dreieinhalbminütiger Beratung haben Schiedsrichter Danny Makkelie nach Beratung mit Videoassistent Pol van Bokel den vermeintlichen Siegtreffer von Harry Kane in der 95. Minute wegen Abseits zurückgenommen. Für Conte war es eine klare Fehlentscheidung. «Der VAR richtet grossen Schaden an», schimpfte der 53-Jährige im Anschluss. Er sehe «keine Ehrlichkeit» und fühle «eine Menge Ungerechtigkeit». Nach Abpfiff sah der italienische Trainer noch die Rote Karte, da er sich nicht mehr einkriegen konnte.

Auf der Pressekonferenz hielt er einen zweiminütigen Monolog und sagte unter anderem: «Ich finde, dass wir mit dem VAR nicht viel Glück haben. Ich würde gerne sehen, ob sie gegen eine grosse Mannschaft in einem wichtigen Spiel eine solche Entscheidung und eine, ich wiederhole, unfaire Entscheidung treffen würden. Manchmal kann man solche Entscheidungen akzeptieren, aber wenn man keine Ehrlichkeit sieht, ist man sehr verärgert.» Seine Mannschaft sei in dieser Saison sowohl in der Premier League wie auch in der Champions League «nur Pech gehabt».

psc 27 Oktober, 2022 10:53