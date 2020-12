Spurs mit Benfica einig: Fernandes-Leihe abgebrochen

Was sich zuletzt schon angedeutet hatte, ist nun offenbar Gewissheit: Tottenham Hotspur löst den Leihvertrag mit Gedson Fernandes vorzeitig auf.

Das im Januar zwischen Tottenham Hotspur und Benfica Lissabon ausgehandelte Leihgeschäft, das Gedson Fernandes beinhaltete, tönte vielversprechend. Mit einem Jahr Abstand allerdings nicht mehr so wirklich, die Spurs brechen die Vereinbarung laut “A Bola” vorzeitig ab. Darauf haben sich beide Klubs verständigt, heisst es.

Unter Jose Mourinho bekommt Fernandes in dieser Saison keinen Boden unter die Füsse. Erst einmal überhaupt nominierte ihn der Spurs-Trainer in sein Spieltagsaufgebot. Mourinho hatte grosse Stücke in den 21-Jährigen gesetzt, der via Kaufoption für 50 Millionen Euro fest verpflichtet werden könnte.

Davon nehmen die Nordlondoner aber nun Abstand, was verständlich ist aufgrund der sportlichen Malaise, in der sich Fernandes nach aktuellem Stand befindet – und aus der es zumindest am Hotspur Way keinen Ausweg zu geben scheint.

aoe 19 Dezember, 2020 11:49