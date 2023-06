Spurs wollen David Raya von Brentford loseisen

David Raya könnte schon bald bei Tottenham Hotspur zwischen den Pfosten stehen. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano stehen die Spurs und der Goalie des FC Brentford vor einer Einigung.

EXCL: Tottenham are now on the verge of reaching an agreement with David Raya on personal terms. Long term contract, almost agreed after positive talks. 🚨⚪️ #THFC

Raya, open to Spurs move but club to club talks will be crucial. £40m fee asked by Brentford, considered too high. pic.twitter.com/IXqG5sdW68

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023