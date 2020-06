Die Londoner bestätigen dies ohne einen Namen zu nennen. Auch ob der positive Test von einem Spieler oder einem Staffmitglied handelt, wird nicht kommuniziert. Vor dem geplanten Premier League-Restart am 17. Juni wurden inzwischen 3882 Tests auf das Coronavirus getätigt. Zwölf davon fielen positiv aus.

We have been informed by the Premier League that we have received one positive test for COVID-19 following the latest round of testing at our Training Centre

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 3, 2020