Tottenham findet in Brasilien einen möglichen Kane-Nachfolger

Tottenham bereitet sich auf einen möglichen Abgang von Torjäger Harry Kane vor, auch wenn es dafür noch längst kein grünes Licht gab. Ein potentieller Nachfolger ist der Brasilianer Pedro.

Der 26-Jährige spielt in seiner Heimat bei Flamengo und kommt dort in diesem Jahr in bisher 33 Spielen auf 22 Tore. Laut "Independent" blicken die Spurs neben anderen Premier League-Klubs mit grossem Interesse auf den Mittelstürmer, der auch schon sechs Einsätze für die Seleçao bestritt. Pedro steht bei Flamengo noch bis Ende 2027 unter Vertrag.

Kurze Erfahrungen in Europa sammelte er zwischen September 2019 und Januar 2020 bei der AC Fiorentina. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen und lief nur viermal auf. Es folgte die Rückkehr in die Heimat, wo er seither wieder reüssiert. Nun könnte er einen zweiten Anlauf in Europa wagen.

psc 20 Juli, 2023 12:08