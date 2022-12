Tottenham führt weitere Gespräche mit Antonio Conte

Tottenham möchte den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Trainer Antonio Conte verlängern und führt nun konkrete Gespräche mit dem Italiener.

Noch in dieser Woche steht laut einem Bericht von «The Athletic» eine entsprechende Verhandlungsrunde zwischen dem Klubboss der Spurs, Daniel Levy, und dem 53-jährigen Coach an. Bislang hat sich Conte sehr zurückhaltend zum Thema Vertragsverlängerung geäussert. Mit seiner Arbeit ist man im Norden Londons aber sehr zufrieden. Tottenham rangiert in der Premier League während der WM-Pause auf dem vierten Tabellenplatz.

Conte unterschrieb im November 2021 als Nachfolger des glücklosen Nuno Espirito Santo bei den Spurs.

psc 12 Dezember, 2022 17:53