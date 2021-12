Tottenham muss Conference League-Spiel wegen Covid-Fällen absagen

8 Spieler und 5 Staff-Mitglieder sollen bisher betroffen sein. Auch das Trainingszentrum wird nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden geschlossen. Ob Tottenham das Ligaspiel bei Brighton & Hove Albion am Sonntag bestreiten kann, ist noch offen.

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 8, 2021