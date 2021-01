Tottenham schiebt Alli-Verkauf Riegel vor

Bei den Tottenham Hotspur ist Offensivstar Dele Alli in dieser Saison Edelreservist. Der Engländer soll dennoch bei den Spurs bleiben. Paris Saint-Germain würde damit in die Röhre gucken.

Wie die britische Tageszeitung “Daily Mail” berichtet, will Tottenham seinen Starspieler Dele Alli trotz der geringen Spielzeit, die dieser in der laufenden Saison erhält, behalten. Der 24-Jährige wurde von Trainer José Mourinho in elf Pflichtspielen gerade einmal 407 Spielminuten eingesetzt.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um das Interesse von Paris Saint-Germain gegeben. Da Mauricio Pochettino, der bis November 2019 noch Coach der Spurs war, künftiger Trainer der Pariser werden werden soll, kochten die Gerüchte deswegen nochmal neu auf. So scheint es aber, als wäre ein Transfer – zumindest für den Januar – unwahrscheinlich.

adk 2 Januar, 2021 11:46