Der 30-jährige belgische Abwehrspieler schnürt seine Schuhe seit Sommer 2015 für die Spurs. Im Juni wäre sein Vertrag ausgelaufen. Nun hat Alderweireld um drei zusätzliche Jahre bis 2023 verlängert.

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 20, 2019