Tottenham verhandelt mit Google über Namensrechte am Stadion

Tottenham hat die Namensrechte seines 2019 fertiggestellten Stadions nach wie vor nicht vergeben. Jetzt haben die Klubverantwortlichen mit Google einen dicken Fisch an der Angel.

Wie «The Athletic»-Reporter David Ornstein berichtet, könnte der US-Techkonzern die Namensrechte am Tottenham Stadium erwerben. Um welche Summe es geht, sickerte bislang nicht durch. Tottenham würden aber definitiv hohe Einnahmen winken. Google seinerseits ist zuletzt im Sport verschiedene Partnerschaften eingegangen. So etwa in der Formel 1 oder auch in der NBA und der MLB.

psc 10 Oktober, 2022 11:15