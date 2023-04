Vincent Kompany ist ein heisser Kandidat bei den Spurs

Tottenham sucht im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Trainer. Vincent Kompany ist offenbar ein heisser Anwärter.

Klubboss Daniel Levy soll sehr grosse Stücke auf den Belgier halten, der jahrelang für Manchester City verteidigte und inzwischen als Trainer tätig ist. In dieser Saison coacht er den FC Burnley in der Championship und hat mit seiner Mannschaft die Rückkehr in die Premier League mit 90 Punkten aus 40 Spielen bereits gesichert. Gemäss «The Sun» befasst sich Tottenham intensiv mit Kompany.

Wie die Pläne des 37-Jährigen aussehen, ist noch unklar. Sein Vertrag bei Burnley läuft bis 2025. Ob er die Clarets nach nur einem sehr erfolgreichen Jahr bereits wieder verlassen könnte, ist unklar.

psc 13 April, 2023 11:55