Vlahovic bei Tottenham als Nachfolger für Kane gehandelt

Harry Kane soll einen Abgang von den Tottenham Hotspur forcieren, wonach die Londoner einen Ersatz bräuchten. Diesen könnten die Spurs in Dusan Vlahovic finden.

Rund um Harry Kane gibt es nach wie vor Spekulationen, er könnte noch in diesem Sommer von den Tottenham Hotspur zu Manchester City wechseln. Bislang erhielt der Stürmer vonseiten den Spurs jedoch nicht die Freigabe, soll eine rund 116 Millionen Euro schwere Offerte von Manchester City abgelehnt worden sein.

Sollte ein Transfer noch zustande kommen, könnte Dusan Vlahovic bei Tottenham Kane ersetzen. Der Angreifer des AC Florenz soll laut dem “Telegraph” das Interesse der Londoner geweckt haben. Für Vlahovic, der in der vergangenen Saison 21 Tore in 40 Pflichtspielen erzielte, steht wohl eine Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro im Raum.

adk 29 Juli, 2021 12:30