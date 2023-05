Vorzeitiges Saisonende für Spurs-Goalie Hugo Lloris

Der französische Goalie Hugo Lloris muss seine Saison bei Tottenham vorzeitig abbrechen.

Der 36-Jährige hatte sich bei der 1:6-Schmach der Spurs in Newcastle am 23. April eine muskuläre Verletzung am Oberschenkel zugezogen und konnte seither nicht mehr spielen. Nun ist klar, dass Lloris in dieser Spielzeit keine Partien mehr bestreiten kann. Möglicherweise ist sogar die Karrier des Routiniers bei den Londonern beendet. Der Vertrag läuft zwar noch für ein weiteres Jahr, es gibt aber schon länger Gerüchte über einen Abgang im Sommer.

psc 5 Mai, 2023 17:50