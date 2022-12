Was sind die Interessen aktueller und ehemaliger Spieler der Spurs ausserhalb des Spielfelds?

Wie bei vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wird auch das Leben von Fussballspielern abseits des Spielfelds oft unter die Lupe genommen. Die Geschichten werden durchforstet, um mehr über ihren Charakter zu erfahren, um Hinweise darauf zu erhalten, wie sich der Erfolg auf das Leben der Zuschauer übertragen lässt, oder einfach, um etwas zu erfahren. Es ist beruhigend, das Leben anderer Menschen zu lesen und Einblicke oder Informationen zu erhalten, denn das Publikum kann diese für sein eigenes Leben für notwendig oder unnötig halten. Sie können etwas daraus schliessen.

Ein besonders interessanter Punkt ist, dass Fussballer auch andere Hobbys haben können, andere Dinge, denen sie ihre Aufmerksamkeit widmen. Hier einige Beispiele dafür, womit sich aktuelle und ehemalige Spieler der Spurs neben dem Fußball ernsthaft beschäftigt haben.

Sherringhams Poker

Poker ist ein beliebter Zeitvertreib für viele Sportler, manche während des Spiels und manche danach. Es ist ein Beispiel für den Schock, den es auslöst, wenn ein Publikum eine berühmte Person außerhalb ihres gewohnten Umfelds sieht, die aber auch etwas ganz Normales tut. Poker ist für viele ein zugänglicher Sport. Er wird zwanglos ausgeübt, anders als das Fussballspielen im örtlichen Park. Vor allem, seit Online-Pokerräume alltäglich geworden sind und neue Kunden regelmässig mit exklusiven Aktionen wie dem GGPoker-Willkommensbonus angelockt werden. Wenn von Profis die Rede ist, verlieren die Leute oft ihre Fähigkeiten in den meisten Aktivitäten und Branchen aus den Augen und denken, dass sie eine Chance haben, erfolgreich zu konkurrieren, aber Poker ist eine der Sportarten, bei der das Glück der Karten in bestimmten Situationen einen Amateur begünstigen kann. Deshalb weckt der Besuch einer berühmten Person bei einem Poker Event ein «Gefällt mir»-Gefühl.

Von 2005 bis 2012 nahm Teddy Sherringham an zahlreichen Pokerevents teil, darunter die World Series of Poker und die European Poker Tour. Seine beste Platzierung bei einem Circuit-Event war der 5. Platz bei der EPT Vilamoura im August 2010. Sein Karriereverdienst beläuft sich auf knapp $330k, was wahrscheinlich dem entspricht, was er in zwei Wochen verdienen würde, wenn er jetzt eine Fussballkarriere hätte.

Alli’s Esports

Dele Alli ist ein Gamer. Er hat bereits Erfahrungen mit dem Diskutieren, Spielen und sogar Streamen von Videospielen gesammelt. Im Jahr 2018 tat er sich mit dem bekannten Streamer CouRage zusammen, um die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 4 auf Twitch zu bewerben. Sie hatten einige technische Probleme – sie spielten auf beiden Seiten des Atlantiks zusammen – was das Event weniger erfolgreich machte, als es sonst gewesen wäre. Seit kurzem ist er globaler Botschafter für EXCEL ESPORTS, eine der grössten britischen Esport-Organisationen. Einer der Gründe, warum man sich an ihn gewandt hat, ist, dass er den EXCEL-Ranglisten einige psychologische Lektionen und Tipps mit auf den Weg geben will, da er über umfangreiche Erfahrungen als Spitzensportler verfügt. Außerdem wird er die Beziehung zwischen esports und traditionellen Sportarten weiter normalisieren. Die FIFA-Spielserie arbeitet bereits hart daran, da viele aktuelle und ehemalige Profis in ihre Marketing Kampagnen und Events eingebunden sind – Diogo Jota, der Stürmer des FC Liverpool, streamt FIFA regelmässig vor ein paar tausend Zuschauern -, aber Alli hat auch Interesse ausserhalb des Fussballs gezeigt und betrachtet den esports als Industrie.

Der Golf von Gareth Bale

Gareth Bale verliess die Spurs im Jahr 2013 und schloss sich Real Madrid an, wo er alles gewann, was möglich war. Aufgrund von Verletzungen und der internen Politik und Beziehungen bei den spanischen Giganten fiel Bale jedoch in Ungnade. Während dieser Zeit, in der er sich erholte, wandte er sich dem Golfsport zu – wie es jeder tun würde, der wöchentlich mehrere Hunderttausend Euro im sonnigen Spanien verdient. Als seine Rückkehr auf Leihbasis zu den Spurs bekannt gegeben wurde, fragten sich viele, ob er überhaupt noch Fussball spielen wolle, ob ihm die Liebe zum Spiel abhanden gekommen sei und er sich mehr für seinen post-fussballerischen Lebensstil interessiere. In seinem Haus in Wales hat er einen Drei-Loch-Platz angelegt, der berühmten Löchern aus aller Welt nachempfunden ist, allesamt Par-3. Die Spurs sind sogar so weit gegangen, dass sie auf ihrem Trainingsgelände kurze Löcher angelegt haben, angeblich für Bale selbst. Inzwischen hat er angefangen, Tore zu schiessen, und diese Befürchtungen haben sich in Luft aufgelöst.

psc 12 Dezember, 2022 14:38