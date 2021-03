“Wir glauben an Mourinho”: Spurs-Stars halten zum Trainer

José Mourinho steht bei den Tottenham Hotspur mächtig unter Druck. Von den Spielern erhält er Rückendeckung.

In der Europa League sind die Tottenham Hotspur desaströs an Dinamo Zagreb gescheitert, in der Premier League rangieren die Londoner auf Tabellenplatz sechs. José Mourinho muss nun bis Saisonende abliefern, um seinen Job nicht zu gefährden.

Am Sonntag gab es gegen Aston Villa immerhin einen 2:0 Befreiungsschlag. “Der Coach hat uns eine Menge Dinge erzählt, aber die Art von Dingen, die wir unter uns behalten müssen”, teilte Offensivstar Lucas Moura im Anschluss dem “Evening Standard” mit. “Er hat eine Menge Erfahrung und er hat versucht, uns zu motivieren, und das war sehr gut.”

Der Brasilianer appellierte an die Mannschaft: “Wir sitzen im selben Boot. Wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen. Was in Kroatien passiert ist, war unsere Schuld. Jeder von uns. Wenn wir auf dem Spielfeld sind, wollen wir einfach nur gewinnen.” Demnach werde die Mannschaft auch weiterhin hinter dem Coach stehen: “Wir glauben an den Trainer, weil wir seine Geschichte kennen. Wir wollen hier einfach erfolgreich sein.”

