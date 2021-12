Trotz Corona-Welle: Premier League setzt Spielbetrieb fort

Trotz zahlreicher Corona-Fälle bei diversen Klubs haben sich die Vereine der Premier League dazu entschieden, den Spielbetrieb über die Feiertage fortzuführen.

Dies berichten englische Medien. Traditionell steht am Boxing Day, dem 26. Dezember, in der Premier League ein kompletter Spieltag an. Dieser soll wie geplant über die Bühne gehen, wurde am Montag an einem virtuellen Meeting zwischen Ligaverantwortlichen und Klubs entschieden. Am vergangenen Wochenende fanden wegen der vielen Corona-Ausbrüchen lediglich vier von zehn Ligaspielen statt. Klubs konnten das Mindestkontingent von 13 Spielern (inklusive einem Goalie) teilweise nicht mehr stellen.

Spielverschiebungen könnte es zwar auch während der Festtagsperiode vom 26. Dezember bis 3. Januar geben, eine komplette Absage von Spieltagen ist aber erst einmal nicht vorgesehen.

psc 20 Dezember, 2021 17:25