Felipe Anderson schliesst sich Porto an

Der brasilianische Angreifer Felipe Anderson verlässt West Ham und schliesst sich auf Leihbasis dem FC Porto an.

Der 27-jährige Brasilianer schloss sich vor zwei Jahren von Lazio den Hammers an, spielte dort in dieser Saison aber keine zentrale Rolle mehr. Bis Saisonende schnürt Felipe Anderson seine Schuhe in Portugal.

psc 6 Oktober, 2020 23:36