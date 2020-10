Jack Wilshere löst Vertrag bei West Ham auf

Der frühere englische Nationalspieler Jack Wilshere löst seinen bis Juni 2021 gültigen Vertrag bei West Ham auf.

Der 28-jährige Mittelfeldprofi spielte bei den Hammers in dieser Saison keine Rolle mehr und bestritt in der Premier League noch keinen Einsatz. Nun ziehen er und der Klub die Konsequenzen und beenden die seit zwei Jahren laufende Zusammenarbeit. In der vergangenen Saison bestritt er nur acht Premier League-Spiele.

Update: Wilshere bestätigt die Vertragsauflösung in den sozialen Medien und betont dabei, dass er beim Klub mit grossen Ambitionen gestartet sei, aber in den vergangenen Monaten keine echten Chancen erhalten hätte, obwohl er physisch längst auf der Höhe gewesen sei.

psc 5 Oktober, 2020 20:48