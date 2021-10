Der 46-jährige tschechische Unternehmer Daniel Křetínský ist in Grossbritannien bereits sehr gut vernetzt: Er ist Anteilseigner der Royal Mail und der Supermarktkette Sainsbury. Wie “Sky Sports” berichtet, steht der Miteigentümer von Sparta Prag nun bei den Hammers vor dem Einstieg. Demnach laufen bereits fortgeschrittene Gespräche über eine 27-prozentige Beteilung am Ostlondoner Verein. Der Einstieg soll für Křetínský auch die Option beinhalten, die Mehrheit des Vereins zu einem bestimmten Zeitpunkt zu übernehmen. Bereits am ersten Wochenende des Novembers könnte der Deal abgewickelt und verkündet werden. Insgesamt wird der Wert des Vereins auf 600 bis 700 Mio. Pfund geschätzt. Zum Vergleich: Newcastle, das jüngst von einem saudischen Konsortium übernommen wurde, wurde auf rund 300 Mio. Pfund geschätzt.

Seit 2010 sind die beiden britischen Geschäftsmänner David Gold and David Sullivan im Besitz von West Ham. Sie könnten demnach bald aussteigen.

Der tschechische Einfluss bei den Hammers hat in der jüngsten Vergangenheit zugenommen: Mit Vladimir Coufal, Tomas Soucek und Alex Kral befinden sich derzeit gleich drei tschechische Nationalspieler im Kader.

BREAKING: A Czech-based billionaire is within days of agreeing the purchase of a big stake in West Ham United that could lead to a full takeover.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 28, 2021