Wechsel perfekt: Mavropanos unterschreibt bei West Ham

Der frühere Arsenal-Profi kehrt somit in die Premier League zurück. Diese Rückkehr stand zwischenzeitlich noch auf wackligen Beinen, da Probleme beim Medizintest aufgetaucht sein sollen. West Ham und Stuttgart verhandelten nach und kamen doch noch zu einer Einigung bezüglich Ablöse. Mavropanos unterschreibt bei den Hammers gleich für fünf Jahre.

Ersetzt wird der Verteidiger in Stuttgart durch den Schweizer Abwehrspieler Leonidas Stergiou.

The new home to a Greek monument 🏛 pic.twitter.com/bWZG5Ha0Ib

— West Ham United (@WestHam) August 22, 2023