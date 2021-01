West Ham will Dembélé als Haller-Ersatz

West Ham gibt Stürmer Sébastien Haller für 25 Mio. Euro an Ajax Amsterdam ab. Als Ersatz könnte Lyon-Stürmer Moussa Dembélé kommen.

Der 24-Jährige wurde einst beim FC Fulham ausgebildet und spielte auch schon für Celtic Glasgow. Laut “RMC Sport” ist Dembélé nun ein Kandidat bei den Hammers. Dort wird in der Offensive ein Platz frei, da sich Haller Ajax anschliesst. Am Donnerstag absolvierte der Angreifer bereits den Medizintest in Amsterdam.

Dembélé seinerseits hat bei Lyon seinen Stammplatz verloren. Zurzeit fällt er wegen eines Armbruchs aus. Nun könnte er auf die Insel zurückkehren.

