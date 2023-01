West Ham schnappt sich Torjäger Danny Ings

Der 30-Jährige wechselt für eine Ablöse von rund 17 Mio. Euro von Ligakonkurrent Aston Villa zu den Hammers und soll den Londonern im Abstiegskampf helfen. «Ich freue mich sehr, zu West Ham United zu wechseln. Es ist wichtig, dass ich mich so schnell wie möglich eingewöhne – und die wichtigen Dinge auf dem Platz für West Ham erledige», sagt Ings bei der Vertragsunterzeichnung.

Der Vertrag des Angreifers läuft bis 2025. In der laufenden Saison hat Ings in 18 Premier League-Spielen sechs Treffer erzielt.

We are delighted to announce the signing of Danny Ings! ⚒️

— West Ham United (@WestHam) January 20, 2023