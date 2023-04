1. Barça-Neuzugang steht fest: Iñigo Martinez hat unterschrieben

Der FC Barcelona hat sich in Person von Iñigo Martinez den ersten Neuzugang für die kommende Saison gesichert.

Der 31-jährige Innenverteidiger wechselt ablösefrei von Athletic Bilbao und hat bei Barça laut «Relevo» bereits für zwei Jahre unterschrieben. Iñigo Martinez spielt seit 2018 in Bilbao, davor war er jahrelang für seinen Stammklub Real Sociedad aktiv. Nun verlässt er seine baskische Heimat und sucht in Barcelona eine neue Herausforderung. Er will gegen Ende seiner Karriere hin klubtechnisch auf höchstem Niveau spielen.

Nachdem die medizinischen Untersuchungen problemlos über die Bühne gingen, ist die Unterschrift des Xavi-Wunschspielers in dieser Woche erfolgt.

psc 13 April, 2023 18:51