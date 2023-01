Atlético verhandelt wegen Memphis: Nun wird es konkret

Joao Felix läuft mindestens bis Saisonende auf Leihbasis für den FC Chelsea. Um im Angriff keine Lücke zu lassen, will sich Atlético Madrid verstärken. In den Fokus rückt dabei Memphis Depay. Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano am Donnerstag via Twitter vermeldet, werden die Verhandlungen zwischen Atlético und dem FC Barcelona nun fortgeführt.

Negotiations continue between Atletico Madrid and Barcelona for Memphis Depay. Atléti are now showing strong interest, more than English clubs – up to Barça 🔵🔴 #FCB

Understand Memphis would be open to join Atletico, as most important part of the negotiation is between clubs. pic.twitter.com/QqnZBACkKx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2023