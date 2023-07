Barça soll in diesem Sommer noch einen Transfercoup planen

Aufgrund der desolaten wirtschaftlichen Lage ist der FC Barcelona in diesem Sommer auf dem Transfermarkt eigentlich handlungsunfähig. Dennoch haben die Blaugrana bereits drei Zuzüge bekanntgegeben – und ein Kracher soll noch folgen.

Der FC Barcelona will in diesem Sommer noch für einen Paukenschlag auf dem Transfermarkt sorgen. Die "Sport" schreibt im Rahmen dessen, dass Joao Felix (23) in den kommenden Wochen unter Vertrag genommen werden soll. Dieser Transfer wurde in der jüngeren Vergangenheit aufgrund der katastrophalen Finanzsituation kategorisch ausgeschlossen.

Barça will den Felix-Coup allerdings realisieren, in dem noch wichtige Abgänge eingefädelt werden. Franck Kessie, Clement Lenglet, Sergino Dest oder Ferran Torres könnten ausreichend liquide Mittel generieren, um Barças Felix-Traum in Erfüllung gehen zu lassen.

Da der Superstar ein Vermögen kosten würde, wäre aber weiterhin nur eine Leihe inklusive Kaufoption realistisch. Felix hatte vor Kurzem mit folgendem Statement für Aufsehen gesorgt: "Barcelona war schon immer meine erste Wahl und ich würde es lieben, dorthin zu wechseln. Es war schon als Kind mein Traum. Wenn das passieren sollte, wäre es ein Traum, der in Erfüllung geht."

aoe 29 Juli, 2023 15:45