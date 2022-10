Fix: Atlético übernimmt Antoine Griezmann definitiv

Antoine Griezmann ist bei Atlético nicht mehr länger nur Leihspieler. Die Rojiblancos holen den französischen Weltmeister definitiv zurück.

Was sich in den vergangenen Tagen bereits abzeichnete, ist nun fix und auch bestätigt. Atlético zahlt 20 Mio. Euro (plus Boni) und kann wieder voll auf die Dienste von Griezmann zählen. Das heisst auch, dass Trainer Diego Simeone den 31-Jährigen wieder nach Belieben einsetzen kann und ihn nicht zurückhalten muss, um eine Kaufoption nicht aktiveren zu lassen, wie es zuletzt der Fall war.

Ursprünglich vereinbarten Atlético und Barça eine Kaufoption von 40 Mio. Euro. Diese wäre durch die Massnahmen von Simeone aber wohl nicht in Kraft getreten. Diese Probleme sind nun aus der Welt geschafft. Griezmann selbst entschied laut Transferexperte Fabrizio Romano bereits vor Wochen, dass er definitiv zu Atlético zurück wollte.

psc 7 Oktober, 2022 21:53