Herrera macht Aussage zu Cavanis Zukunft

Edinson Cavani wird Paris Saint-Germain verlassen. Doch wohin genau, ist noch unklar. Teamkollege Ander Herrera könnte jedoch die nächste Station des Stürmers verraten haben.

Bereits im vergangenen Januar stand Edinson Cavani unmittelbar vor einem Wechsel zu Atlético Madrid. Ein Transfer kam nicht zustande, wobei es aber nach der laufenden Spielzeit endlich klappen könnte – der Vertrag des Uruguayers läuft bei PSG nämlich zum Saisonende aus, er wäre somit ablösefrei zu haben.

Im Interview mit der spanischen Sportzeitung “AS” spricht mit Ander Herrera Cavanis Teamkollege über die Zukunft seines Kameraden und heizt damit die Spekulationen um einen Wechsel zu den Rojiblancos weiter an. “Ich weiss, dass Cavani in Spanien spielen möchte”, so Herrera, der dabei anfügt: “Er liebt die Liga und das Land. Tatsächlich fragt er mich sehr viel darüber.”

Derweil hat PSG erst vor einer Woche die Kaufoption für Inter-Leihgabe Mauro Icardi gezogen – ein weiteres Zeichen dafür, dass sich Cavanis Zeit in Paris nach nun sieben Jahren dem Ende zuneigt.

adk 7 Juni, 2020 10:17