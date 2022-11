João Félix wird für PSG zum Thema – als Leihspieler

Der portugiesische Nationalspieler João Félix kommt bei Atlético in dieser so gar nicht in Form und könnte im Januar einen Wechsel anstreben. Paris St. Germain streckt seine Fühler aus.

Die Franzosen können sich laut «AS» vorstellen, den 23-jährigen Angreifer unter Vertrag zu nehmen. Allerdings nur auf Leihbasis. Einen Kauf können sich die PSG-Verantwortlichen aufgrund des enormen Verlusts in der vergangenen Saison (350 Mio. Euro) tatsächlich nicht leisten, da sie ansonsten Probleme mit den UEFA-Regularien bekommen. Eine Frage lautet auch, ob João Félix angesichts von riesiger Konkurrenz in der Offensive (Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi) in Paris tatsächlich mehr Einsatzchancen erhielte als derzeit in Madrid.

Atlético-Präsident Enrique Cerezo hat in der Vergangenheit ausserdem öffentlich erklärt, dass er weiterhin an Félix glaube und sich dieser bei den Rojiblancos durchsetzen wird.

psc 10 November, 2022 15:54