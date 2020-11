Luis Suarez verpasst Spiel gegen Ex-Klub Barça

Atlético-Stürmer Luis Suarez wurde in seiner uruguayischen Heimat erneut positiv auf Corona getestet und fehlt das Spiel gegen seinen Ex-Klub Barcelona definitiv.

Am kommenden Samstag empfängt Atlético die Katalanen in der Liga. Auf dieses Spiel freute sich Luis Suarez ganz besonders. Doch nun ist klar, dass er nicht auf dem Rasen stehen wird. Der 33-Jährige lieferte einen weiteren positiven Coronatest ab und verbleibt vorerst in Isolation in Uruguay.

psc 18 November, 2020 17:49