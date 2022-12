Verteidiger Calar Söyüncü kommt bei Atlético unter

Der türkische Verteidiger Caglar Söyüncü steht vor dem Abgang bei Leicester City, wo er kaum noch zum Zug kommt und wird wohl nach Spanien wechseln.

Nach Angaben der «Marca» zeigt Atlético grosses Interesse am 26-jährigen Türken und könnte diesen im Hinblick auf die kommende Saison ablösefrei verpflichten. Der Vertrag von Söyüncü bei Leicester läuft nämlich zum Saisonende aus. Eine Verlängerung wird von keiner Seite angestrebt, zumal der Nationalspieler in dieser Saison lediglich zwei Partien für die Foxes bestritt und unter Trainer Brendan Rodgers so gut wie keine Rolle mehr spielt.

Auch ein Transfer bereits im Januar ist eine Option. Atlético würde dies in Betracht ziehen, falls Felipe oder Mario Hermoso den Klub Anfang des Jahres verlassen.

