Barça bestätigt den nächsten Neuzugang: Emerson ist zurück

Der FC Barcelona präsentiert am Mittwoch seinen nächsten Neuzugang: Der brasilianische Rechtsverteidiger Emerson Royal kehrt von Ligakonkurrent Real Betis zu den Katalanen zurück.

Der 22-Jährige war in den vergangenen zwei Jahren ausgeliehen. Nun nutzt Barça eine Option zur Rückkehr des Nationalspielers, der mit der Seleçao in Kürze die Copa America bestreiten wird. In der kommenden Saison ist Emerson vollwertiges Kadermitglied beim FC Barcelona. Der La Liga-Klub zahlt 9 Mio. Euro Ablöse. Der neue Kontrakt des Verteidigers läuft bis 2024.

psc 2 Juni, 2021 11:27