United-Goalie David de Gea weckt Interesse in Spanien

Manchester United hat noch nicht abschliessend darüber entschieden, wie es mit David de Gea weitergeht. Ein Klub aus Spanien soll sich mit dem Goalie befassen.

David de Gea könnte im Sommer kommenden Jahres in sein Geburtsland Spanien zurückkehren. Wie das Portal «todofichajes.com» berichtet, ist Betis Sevilla konkret an einer Zusammenarbeit mit dem Torhüter von Manchester United interessiert. In Andalusien habe das Interesse in den letzten Woche stark zugenommen.

Der Vertrag von de Gea läuft nach dieser Saison aus. «Ein neuer Vertrag? Natürlich möchte ich hier noch weitere Jahre bleiben. Wir werden in Zukunft sehen, was passiert», sagte der 31-Jährige zwar vor Kurzem. Eine Entscheidung über seine Zukunft im Old Trafford steht allerdings noch aus.

Sevillas Rui Silva (28) stand schon im Sommer im Fokus von anderen Klubs, könnte also abgegeben werden. Claudio Bravo hat seinen Vertrag zwar noch mal verlängert, ist mit seinen 39 Jahren aber nicht mehr der Jüngste.

aoe 22 Oktober, 2022 12:50