Bestätigt: Getafe zieht für Cucurella Kaufoption

Der nächste Abgang beim FC Barcelona ist besiegelt: Marc Cucurella wird vom Ligakonkurrenten Getafe nach seiner Leihe fest verpflichtet.

Der FC Getafe aktiviert für Leihspieler Marc Cucurella die Kaufoption und verpflichtet den Aussenbahnspieler für 10 Millionen Euro vom FC Barcelona. Die Blaugrana, für die der Spanier am 24. Oktober 2017 in der Copa del Rey gegen Murica debütierte und damit seinen einzigen Einsatz überhaupt für Barça machte, sichern sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent.

ℹ Getafe exercise option to purchase @cucurella3https://t.co/QyBd9nLDeB — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2020

Der 21-Jährige, der Jugend der Katalanen stammt, avancierte beim Madrider Klub in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern und trägt beachtlichen Anteil daran, dass Getafe erneut um die internationalen Startplätze mitspielt.

adk 30 Juni, 2020 14:11