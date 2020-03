Barça umgarnt Flügelstürmer Ferran Torres

Der FC Barcelona bekundet weiterhin grosses Interesse am spanischen Rechtsaussen Ferran Torres.

Der 19-jährige Angreifer steht schon länger im Fokus der Katalanen. Laut “Mundo Deportivo” wird Barça im Hinblick auf den Sommer wieder einen Versuch unternehmen, den Youngster an Land zu ziehen. Genau dies will Valencia allerdings verhindern: Der aktuelle Vertrag von Ferran Torres bei seinem Stammklub läuft bis 2021. Klubboss Albert Celades sagt: “Ich hoffe, Ferran kann noch lange bei unserem Verein bleiben. Er ist ein Spieler unseres Klubs und fühlt auch so, das ist immer wichtig. Ich hoffe wir können bald eine Einigung mit Ferran erzielen.”

Auch Real Madrid und Liverpool sollen den U21-Nationalspieler bereits auf dem Schirm haben. In dieser Saison erzielte Torres in 34 Pflichtspielen für seinen Verein fünf Tore und sechs Assists. Angeblich liegt die Ausstiegsklausel derzeit bei 100 Mio. Euro.

psc 3 März, 2020 14:41