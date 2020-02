View this post on Instagram

Nunca me imaginé escribiendo esta despedida. Tras 7 temporadas vistiendo de amarillo, ahora comienza una nueva etapa en mi trayectoria deportiva. Han sido años de emociones, experiencias y aprendizajes. Desde aquí mi agradecimiento a las personas del Club que han contribuido a formarme como futbolista y como persona. A todos los que han dedicado su tiempo, su esfuerzo y sus conocimientos en mi formación (Entrenadores, miembros de Cuerpos Técnicos, Tutores y personal de Resi) mi reconocimiento por la labor efectuada. Y, como no, a mis compañeros, con los que he forjado una amistad que, sin duda, perdurará más allá de los colores. ¡ ENDAVANT !💛