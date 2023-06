Torjäger Joselu unterschreibt nächste Woche bei Real Madrid

Real Madrid will den Transfer des spanischen Torjägers Joselu in der kommenden Woche unter Dach und Fach bringen.

Der 33-Jährige sorgt in der spanischen Nationalelf für Furore und hat in seinem dritten Länderspiel am Donnerstag bereits den dritten Treffer markiert, der Spanien in den Nations League-Halbfinals zum 2:1-Sieg gegen Italien führte. In der abgelaufenen La Liga-Saison glänzte er für Espanyol Barcelona mit 16 Treffern. Damit hat er das Interesse von Real Madrid geweckt. Da der Vertrag von Joselu bei Espanyol noch bis 2025 läuft, ist eine Ablöse fällig. Die Verhandlungen sollen laut Transferexperte Fabrizio Romano in Kürze abgeschlossen werden.

Mit dem Spieler ist sich der Topklub bereits einig. Er brennt darauf, die Chance bei den Madrilenen wahrnehmen zu können.

psc 16 Juni, 2023 10:15