Al-Sadd-Boss wehrt sich: “Wir können Xavi nicht ziehen lassen”

Der Klubboss des katarischen Vereins Al-Sadd sorgt mit einer Aussage über Xavi für Furore.

Die Worte von Turki Al-Ali sind eindeutig. Demnach will der Scheich-Klub den 41-jährigen Spanier zum aktuellen Zeitpunkt nicht zum FC Barcelona ziehen lassen: “Wir begrüssen den Besuch der Delegation von Barcelona und respektieren diese. Die Position des Klubs ist von Anfang an klar – wir wollen Xavi bei uns behalten und können ihn in dieser entscheidenden Phase der Saison nicht ziehen lassen.”

Al-Sadd ist mit acht Siegen aus acht Spielen perfekt in die neue Saison gestartet und möchte diesen Lauf fortsetzen. Natürlich am liebsten mit Xavi. Ob man sich tatsächlich gegen eine Rückkehr der Barça-Legende ins Camp Nou sträubt, müssen die Gespräche mit der Klubdelegation weisen. Gut möglich, dass man letztlich doch nachgibt. Noch steht Xavi allerdings bis 2023 unter Vertrag.

psc 3 November, 2021 18:28